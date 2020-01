نصائح عن كيفية التعامل مع كبار السن

من قواعد إتيكيت التعامل مع كبار السن، عرض المساعدة عليهم بشكل مستمر [سيدتي]

طوال سنوات طفولتنا، كنا نسمع عبارة “احترام كبار السن” باستمرار من والدينا ومعلمينا، حتى أصبحت محفورة في أذهاننا، ولكن مع مضي الوقت أصبحنا نتجاهلها ونتغافل عن أهم قواعد إتيكيت التعامل مع كبار السن.

“سيدتي. نت” يقدم 6 قواعد في اتيكيت التعامل مع كبار السن:



1. المصافحة

عند مقابلة أحد كبار السن للمرة الأولى، أو مقابلته بعد مرور فترة على آخر لقاء به، يجب مصافحته بإيماءة ودية وابتسامة دافئة، وإظهار الكثير من السعادة بهذا اللقاء، كما يجب الاهتمام بالتواصل معه بالعينين أثناء التحدث معه.

2. استخدام الألقاب

يجب استخدام الألقاب قبل مناداة أيّ شخص مسن، مع مراعاة أن نُتبع اللقب بالاسم الذي يفضله، فإذا كان يريد مناداته باسمه الأول، فيجب احترام رغبته، أما إذا كان يرغب بمناداته بـ “السيد أو السيدة” فقط، فيجب تلبية رغبته.

3. التحدث بصوت واضح واستخدام مفردات مفهومة

عند التحدث مع الأصدقاء يكون مقبولًا استخدام المفردات المتداولة بين الشباب، ولكن من أهم قواعد إتيكيت التعامل مع كبار السن، عدم استخدام هذه المفردات لأنهم قد لا يفهمون معناها، كما يجب أن يكون الصوت واضحًا، وأن يكون هناك استعداد للتحدث بصوت أعلى، إذا كان من نتحدث إليه لا يستطيع سماعنا جيدًا، فضلًا عن استخدام عبارات تدل على احترامه، مثل “من فضلك”، أو “رجاءً”، أو “شكرًا لك”.

4. عرض المساعدة

من قواعد إتيكيت التعامل مع كبار السن، عرض المساعدة عليهم بشكل مستمر، فعلى سبيل المثال، عندما يقترب شخص مسن من مدخل المبنى، يجب مسك الباب والسماح له بالذهاب أولًا.

وفي المتجر أو في المنزل، يمكن عرض الوصول إلى شيء ما على رف مرتفع أو منخفض، كما يجب الانتباه لأيّ إعاقة يعانيها هذا المسن، ومساعدته وفقًا لما يحتاج إليه.

5. منح كبار السن المزيد من الوقت والاهتمام

معظم كبار السن يحتاجون إلى شخص حولهم يمنحهم مزيدًا من الوقت والاهتمام، لذا يجب دائمًا إظهار الاستمتاع بالتحدث إليهم وسؤالهم عما يسعدهم أو يزعجهم في حياتهم اليومية، ومشاركتهم القيام ببعض الأنشطة المنزلية، مثل لعب الشطرنج أو مشاهدة الأفلام.

6. إظهار الحب

إذا كان الشخص المسن جَدًّا أو خالًا أو عمًّا أو توجد أيّ صلة قرابة معه، يجب إخباره باستمرار بمدى احترامه وحبه، ومعانقته، مع طرح بعض الأسئلة عن أفراد العائلة، وعرض مجموعة صور وتذكارات معهم، لأنّ هذه التجربة ستكون ثرية جدًّا لهذا الشخص، وستمنحه الكثير من السعادة لاسترجاع ذكريات الماضي

