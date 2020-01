مغنية راب مغربية تتعرض لضرب وحشي من قبل عصابة

مغنية الراب ضربت بآلة حديدية حادة ما تسبب لها بجروح غائرة على مستوى الوجه [صدى البلد]

قالت مغنية راب مغربية، إنها تعرضت إلى اعتداء وحشي من قبل أشخاص في مدينة الصخيرات الشاطئية.

ونشرت المغنية “بسيكوكوين” فيديو وتبدو آثار كدمات عديدة ودماء على وجهها، وهي تبكي وتصرخ.

وقالت إن شبانا اعتدوا عليها بشكل عنيف، بعد تعرضها إلى التحرش.

ونقل موقع “le360″، عن أمين تامزاورت وكيل أعمال كوثر بوكرين “بسيكوكوين”، قوله إنه كان متجها رفقة المغنية المغربية إلى أحد الاستوديوهات المتواجدة بالصخيرات، قبل أن يعمد أحد الشبان الذي كان يمتطي دراجة هوائية إلى مضايقتها والتحرش بها.

وأوضح وكيل أعمال الفنانة أن الأخيرة طلبت من الشاب الابتعاد عن طريقها، قبل أن تتفاجأ بعودته رفقة أربعة شبان آخرين، حيث عمدوا إلى ضربها بآلة حديدية حادة، ما تسبب لها بجروح غائرة على مستوى الوجه.

اللافت أن الفنانة ذاتها تعرضت للاختطاف والضرب في العام 2018 من قبل مجهولين.

