غوغل.. يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن

غوغل يحتفل بذكرى ميلادها تعرف عليها

حرص محرك البحث غوغل، اليوم الاثنين، على الاحتفاء بالذكرى 106 لميلاد المحامية المصرية الراحلة مفيدة عبدالرحمن.

مفيدة عبد الرحمن ولدت عام 1914، ودخلت مدرسة داخلية للبنات في سن الخامسة، وكانت تحلم بدخول كلية الطب، إلا أنها التحقت بكلية الحقوق بتشجيع من زوجها.

وتعد ضمن الأوائل الذين مارسوا مهنة المحاماة في مصر، كما أنها من أول خريجات كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول.

وكانت المحامية الراحلة، ناشطة وعضوة في عدة منظمات حقوقية، كما عملت كبرلمانية، لمدة 17 سنة، في الوقت الذي كانت أما لـ9 من الأبناء.

واكتسبت مفيدة عبد الرحمن شهرة كبيرة، بعد القضية الأولى التي ترافعت فيها، وكانت عبارة عن قتل خطأ، حيث نجحت في إقناع رئيسها في العمل بقدرتها على تولي القضية.

واستطاعت المحامية الراحلة كسب القضية، فذاع صيتها بعدها كمحامية بارعة، لتؤسس مكتب محاماة خاصا بها عقب عدة أعوام.

كما نالت مفيدة شهرة كبيرة بفضل والدها الذي عمل كموظف بالمساحة، وكان صاحب موهبة فريدة في الخط، حيث تمكن من كتابة المصحف الشريف بيده لأكثر من 18 مرة.

وكان لمفيدة دور كبير في لجنة إجراء تعديلات على لائحة قوانين الأحوال الشخصية في الستينيات، وتشجيع دخول المرأة لميدان العمل.

يذكر أن مفيدة عبد الرحمن، توفيت عام 2002، عن عمر يناهز 88 عاما

