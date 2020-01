زوج نانسي عجرم يستعين بمقولة للكاتبة جين رولينغ صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة [انترنت]

في أول تعليق له، على حادثة قتله للسارق محمد موسى الذي اقتحم الفيلا التي يسكن فيها مع زوجته نانسي عجرم وبناته الثلاث ميلا وإيلا وليا، نشر الدكتور فادي الهاشم “بوست” عبر حسابه على “إنستقرام”، مستعيناً بمقولة للكاتبة جين رولينغ صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة.

وكتب الدكتور الهاشم ” تدخل أيها الغريب، ولكن إحذر، عليك تحمل عواقب خطيئة الطمع. من يريدون الاستيلاء على ما لم يتعبوا به، لا بد وأن يدفعوا الثمن بدورهم، واذا كنت تريد الاستيلاء على كنز لم يكن ملكك في يوم من الأيام أيها السارق، فنحذرك لأنه سيكون بانتظارك ما هو أكثر من الكنز”.

تعليق الدكتور فادي هاشم حظي بالكثير من التعليقات المؤيدة التي ساندته ودعمته وهناك من وصفه بالبطل الذي أنقذ حياة أسرته.

The post تعليق زوج نانسي عجرم بعد قتله محمد موسى appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا