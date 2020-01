هواوي تستبدل غوغل بتطبيق Tom Tom

إستمرار الحظر الأمريكي لم يمنع تقدم العملاق الصيني وتحقيق 240 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال 2019 [انترنت]

قررت شركة هواوي إختيار تطبيق TomTom maps كبديل لخدمات جوجل في الهواتف الذكية.

لا شك أن غياب خدمات جوجل قد أثر على مبيعات هواتف هواوي الذكية وإنتشارها في سوق الهاتف العالمي، إلا أن العملاق الصيني يخطط لدعم المستخدمين ببدائل لهذه الخدمات قريباً، وفي إطار تنفيذ ذلك عقدت هواوي إتفاقية لجلب تطبيق TomTom maps لهواتفها الذكية.

تواجه العملاق الصيني مشكلة في دعم هاتفها بالخدمات والتطبيقات الشائعة على هواتف الأندوريد مع إستمرار الحظر الأمريكي، الذي فرض قيود أكبر على الأعمال القائمة بين هواوي والشركات الأمريكية.

إلا أن إستمرار الحظر الأمريكي لم يمنع تقدم العملاق الصيني وتحقيق شحنات تصل إلى 240 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال 2019، وقد ساهم السوق الصيني بشكل كبير في دفع مبيعات هواوي من الهواتف الذكية.

ولقد بدأت شركة هواوي خلال الفترة الماضية في تطوير نظام تشغيل بديل عن نظام تشغيل الأندوريد، كما تخطط لجلب بدائل لتطبيقات وخدمات جوجل لهواتفها الذكية.

وقد أنطلق تطبيق TomTom من هولندا، حيث يعد إختيار مثالي لدعم المستخدم في البحث والتنقل والبحث عن الوجهات بالإعتماد على الأقمار الصناعية، لذا من المتوقع أن يقدم دعم كبير لمستخدمي هواتف هواوي خلال الفترة القادمة.

