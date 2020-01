غوغل تتخلى عن تطبيقات Chrome

اعتبارا من يونيو القادم وحتى عام 2022 سيتوقف كروم عن العمل في جميع المنصات [انترنت]

أعلنت غوغل في تدوينة عن الموعد النهائي الذي ستتوقف فيه جميع تطبيقات Chrome عن العمل على جميع المنصات الإلكترونية

وأشارت غوغل في التدوينة إلى أنها ستبدأ بالتخلص من تطبيقات Chrome تدريجيا اعتبارا من يونيو القادم، وحتى عام 2022 ستتوقف هذه التطبيقات عن العمل في جميع المنصات.

وكانت غوغل قد صرحت منذ 4 سنوات تقريبا أن تطبيقات Chrome التي ظهرت عام 2013 من المفترض أن تتوقف عام 2018، لكنها تراجعت لاحقا عن هذا القرار، وأجلت تلك العملية إلى حين إطلاق تطبيقات بديلة أكثر تطورا وفائدة للمستخدمين.

وتأتي تلك الخطوة من قبل غوغل لمواكبة شركات البرمجة الأخرى كـ Mozilla التي أطلقت نسخا جديدة من متصفح firefox، ومايكروسوفت التي أعلنت عن متصفح edge جديد كليا، بهدف استقطاب أكبر عدد من المستخدمين، واجتذاب الشركات والمواقع لنشر إعلاناتها عبر متصفحها.

