منوعات

أحمد عز ينتهي من “العارف”.. ويستعد لـ”هجمة مرتدة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن النجم المصري أحمد عز انتهاءه من تصوير مشاهده في فيلم العارف عودة يونس، التي صورت في ماليزيا.

وقال إنه صوّر في ماليزيا مشاهد الحركة خلال أسبوع واحد، وإن المهمة أصبحت على عاتق المخرج أحمد علاء الذي سيقوم بأعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، وإن الفيلم الجديد سيعرض في دور السينما خلال عيد الفطر السعيد.

وأكد عز عودته لمصر مباشرة من أجل بدء تصوير مشاهده في مسلسل هجمة مرتدة المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وفيلم العارف عودة يونس من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، وركين سعد وغيرهم من النجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك