أحمد عز ينتهي من “العارف”.. ويستعد لـ”هجمة مرتدة”

أعلن النجم المصري أحمد عز انتهاءه من تصوير مشاهده في فيلم العارف عودة يونس، التي صورت في ماليزيا.

وقال إنه صوّر في ماليزيا مشاهد الحركة خلال أسبوع واحد، وإن المهمة أصبحت على عاتق المخرج أحمد علاء الذي سيقوم بأعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، وإن الفيلم الجديد سيعرض في دور السينما خلال عيد الفطر السعيد.

وأكد عز عودته لمصر مباشرة من أجل بدء تصوير مشاهده في مسلسل هجمة مرتدة المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وفيلم العارف عودة يونس من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، وركين سعد وغيرهم من النجوم.

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