“حيلة خبيثة” تحوّل شاب إلى رجل أعمال

استخدم الشاب الأسترالي “تشو” الحيلة من أجل الحصول على مقعد في درجة رجال الأعمال عوضا عن مقعده في الدرجة الاقتصادية.

ووثَّق “تشو” الذي يملك أكثر من مليون متابع على إنستغرام حيلته على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وقال إنه اشترى جبيرة لدعم الكاحل من المتجر الموجود داخل مطار هونغ كونغ، قبل صعوده على متن الطائرة التابعة لشركة كاثاي باسيفيك الوطني، وبدأ يعرج.

وعندما جلس في مقعده طلب من مضيفة الطيران تغيير المقعد لعدم قدرته على الجلوس بمساحة ضيقة بوجود الجبيرة.

ليتم معاينة وضعه ونقله لدرجة رجال الأعمال ليحصل على مقعد مريح ويتمتع بالخدمة الرائعة المقدمة في تلك الدرجة.

ونال مقطع الفيديو الذي نشره الشاب الأسترالي ردود فعل متباينة حيث نال تصرفه رضا البعض وانتقاد البعض الآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية