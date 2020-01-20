نبيلة عبيد وناديا الجندي لأول مرة بعمل واحد

أعلنت الفنانة المصرية ناديا الجندي من خلال منشور نشرته على حسابها في إنستغرام عن مشاركتها لأول مرة في عمل مع النجمة نبيلة عبيد.

وظهرت النجمتان في الصورة التي نشرتها ناديا رفقة سميحة أيوب وهالة فاخر ومخرج العمل وائل إحسان.

وأكدت نادي الجندي أن مسلسل نساء من ذهب سيكون أول مسلسل تتشارك بطولته مع نبيلة عبيد، وأن المسلسل سيتم عرضه ضمن الموسم الرمضاني القادم، بعد أن غابتا عن الساحة الفنية مدة ليست بالقصيرة.

وعلّقت نادي على المنشور بأن الجميع يستعد للسفر إلى لبنان من أجل بدء تصوير المسلسل يوم 20 يناير الجاري، وتمنت أن ينال العمل رضا الجمهور.

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