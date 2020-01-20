جديد أسوس.. حاسوب مناسب للمصممين وعشاق الألعاب

كشفت شركة أسوس التايوانية عن حاسوب جديد بشاشتين مناسب للمصممين وعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم ZeenBook PRO Duo.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core من الجيل العاشر، الذي يعد واحدا من أكثر المعالجات تطورا في الأسواق، ومعالج رسوميات GeForce RTX 2060.

وأحاطت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بهيكل من المعدن، وستأتي الشاشة الرئيسية لهذا الحاسوب بمقاس 14 بوصة، في حين ستأتي الشاشة الثانية بمقاس 12.6 بوصة.

وستعمل الشاشة الصغيرة باللمس، وتم تثبيتها فوق لوحة المفاتيح لكي يستفيد المستخدم منها كشاشة ثانية لمشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت أثناء العمل.

ويحتوي الحاسوب على كاميرا ويب مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، يمكن استخدامها لقفل شاشة الجهاز أو إعادة تشغيلها.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 1 تيرا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق خلال الربع الأول من هذا العام بسعر يصل إلى 1500 دولار أمريكي.

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