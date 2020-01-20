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تطبيق “سكين فيجين” ينقذ شخصا من مرض قاتل

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن البريطاني جيسن شريدان يعلم أن الشامة التي ظهرت على ذراعه بصورة مفاجئة في العام 2018 ستحمل معها مرضا خطيرا.

فبعد مرور عام ونصف تحول لون الشامة إلى الوردي، ما دفع جيسن لتحميل تطبيق سكين فيجين على هاتفه المحمول، وقام بفحص الشامة.

وبعد أن أجرى مسحا للشامة أعطى التطبيق تحذيرا من احتمال وجود خطر يهدد حياته، وطلب منه مراجعة الطبيب.

وبالفعل لجأ الرجل البريطاني لطبيب جلدية قام بفحصه وأكد إصابته بالمرحلة الأولى من سرطان الجلد.

وعلى الفور خضع جيسن لعملية جراحية لاستئصال الورم استمرت لـ40 دقيقة، حيث قام الأطباء باستئصال الشامة المسرطنة ليمنعوا الورم من الانتشار في الجسم.

وعبّر الرجل البريطاني عن شكره لتطبيق سكين فيجن الذي ساهم في إنقاذ حياته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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