جديد غلوريوس.. فأرة مميزة لعشاق الألعاب

كشفت شركة غلوريوس الأمريكية عن فأرة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ModeID.

وستعمل الفأرة الجديدة بمستشعر بصري Pixart PMW-3360 بمعدل 12000 نقطة لكل بوصة، في حين يبلغ معدل الاستقصاء 1000 هرتز، بينما تزيد سرعة التعقب عن IPS 250.

وصممت الشركة الأمريكية الفأرة الجديدة بمظهر العيون السداسية، وتميزت بخفة وزنها الذي يصل لـ68 غراما.

وتحتوي الفأرة على 6 أزرار يمكن للمستخدم برمجتها، وكابل USB بطول 2 متر.

ولترضي أذواق عشاقها حرصت شركة فلوريوس على توفير الفأرة باللونين Matte Black وMatte White.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطرح فأرتها الجديدة في الأسواق بسعر 50 دولارا أمريكيا فقط.

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