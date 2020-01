أسباب النوبة القلبية المفاجئة هو التعرض لجزيئات متناهية الصغر [سيدتي]

باتت الجلطة القلبية تصيب الكبار والصغار على حد سواء، وأغلب الناس تجهل أسبابها، إلا أنّ علماء من جامعة ييل في الولايات المتحدة كشفوا أنّ أحد الأسباب الرئيسية للنوبة القلبية المفاجئة هو التعرض لجزيئات متناهية الصغر، غالبًا ما توجد في الهواء الملوث.

وقد حلل باحثون في أوغسبورغ بألمانيا بيانات حالات غير قاتلة لانسداد عضلة القلب لدى ستة آلاف مريض تقريبًا، كما تمّت مقارنة وقت حدوث النوبات القلبية مع معدلات تلوث الهواء، مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى كيوم الأسبوع والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب ما نقلته “سبوتنيك” الروسية اتضح أنه يمكن للجزيئات أن تسبب خللاً في القلب في الساعات القليلة الأولى من تعرض الجسم لها، فهي تخترق الدم والخلايا بسهولة؛ بسبب حجمها الصغير، بحسب مجلة “Environmental Health Perspectives”

يذكر أنّ هذه الجزيئات تصل إلى أحجام فائقة الدقة “100 نانومتر” أو أقل، ومصدرها الرئيسي هو انبعاثات عوادم السيارات.

يشار إلى أنّ احتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم.

The post علماء يكتشفون السبب الرئيسي للنوبة القلبية المفاجئة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا