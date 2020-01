مُرعب طفل صغير يقود سيارة دفع رباعي ووالده يقوم بتصويره

الشرطة الكازاخية قامت على الفور باعتقال الأب والتحقيق معه [سيدتي]

من الممكن أن نطلق على مايلي، بأنه صادم، مُرعب، مخيف، مثير للجدل، لا يُصدق إلخ.. إلخ.. أي شيء من هذه الأوصاف التي تعبر عن موجة استغراب كبيرة للغاية تعصف بنا دفعة واحدة.

إلا أننا جميعاً سوف نتفق بأن هناك شخصاً متهوراً وغير مسؤول عرّض حياة طفله إلى خطر كبير، بعد أن جعله يقود سيارة دفع رباعي كبيرة بمفرده دون وجود أي شخص بالغ برفقته، واكتفى الأب بأن يشاهده ويصوره من خلال هاتفه الذكي.

ووفقاً لما نشر موقع سكاي نيوز، نقلاً عن الديلي ميل البريطانية، أن الحادثة المرعبة كانت قد وقعت في مدينة ألماتي عاصمة دولة كازخستان، عندما قام شخص بجعل ابنه الذي لم يتجاوز من العمر 6 سنوات فقط، يقود سيارة دفع رباعي كبيرة من نوع مرسيدس على طريق تملأ الأشجار جانبيه، بمفرده ودون أن يكون معه أي شخص بالغ، وكان الأب المتهور يصور بالفيديو قيادة طفله للسيارة دون أن يهتم لمدى الخطورة التي يُعرض حياة الطفل لها.

وفي مقطع الفيديو الذي التقطه الأب، يظهر الطفل الصغير وهو يركب سيارة المرسيدس بمفرده، وفي مشاهد أخرى من الفيديو، يظهر وهو يقود السيارة بسرعة كبيرة جداً، تعتبر خطراً حقيقياً حتى على الأشخاص البالغين القادرين على القيادة باحتراف. ثم ينتهي المقطع المصور والطفل لا يزال يقود دون أن يعرف أحد ما الذي حدث بعد ذلك.

ومن الأمور التي أثارت جدلاً وغضباً كبيرين، أن الوالد كان قد نشر هذا الفيديو لطفله على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وتابعت الديلي ميل، أن الشرطة الكازاخية قامت على الفور باعتقال الأب والتحقيق معه، والتأكد من أن الطفل ذا الـ6 أعوام لم يصبه أي مكروه بعد هذه التجربة. وما أثار الغضب أكثر، بأن الشرطة اكتفت بتغريم الأب ما يعادل 333 دولاراً أمريكياً فقط، رغم خطورة الأمر الذي قام به على حياة ابنه.

على جانب آخر، علّق المتحدث باسم الشرطة في كازاخستان على الحادثة قائلاً: إنه حتى لو كان بإمكان الطفل قيادة السيارة فعلاً، وحتى ولو كانت تجربته لمسافة قصيرة، فإنه فلا يمكن تجاهل المخاطر المحتملة.

وأضاف: أن الوالد كان يجب أن يكون على علم بذلك، مؤكداً أن الأخير اعترف بأنه كان مخطئاً وتعهد للسلطات بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى.

