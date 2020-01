التخلص من الشعر الأبيض بوصفات طبيعية [انترنت]

عادة ما يُنظر إلى الشعر الرمادي كعلامة على الشيخوخة، وغالبا ما يكون ذلك صحيحا، ولكن في بعض الحالات يظهر الشعر الأبيض مبكرا، وهي حالة تعرف بالشيب المبكر.

ووفقا لمجلة ”ميسكيرا“ المهتمة بشؤون الصحة، هناك العديد من العوامل المرتبطة بشيب الشعر، مثل نقص فيتامين ب 12 ونقص الحديد الحاد وفقدان البروتين المزمن ونقص النحاس.

وفي جميع الأحوال يلجأ العديد من الناس إلى الصبغات المتنوعة لتلوين الشعر الأبيض، واستعادة المظهر الشاب الذي يريدونه، ولكن الحقيقة أن هذا ليس الحل الوحيد كما يعتقد البعض، ولذلك جلبنا لكم فيما يلي أبرز العلاجات المنزلية للتخلص من الشعر الأبيض:

بذور الأملا والحلبة

تحتوي الأملاح على الكثير من فيتامين C، بينما تعتبر بذور الحلبة غنية بالعديد من العناصر الغذائية، وعندما يجتمعان يمكن أن يساعدا على التخلص من الشعر الرمادي.

اخلط الأملاح مع بذور الحلبة واطحنهما حتى يتحولا إلى معجون، ثم طبق هذا المعجون على شعرك لنصف ساعة قبل غسله، وسترى الفرق بسرعة.

مزيج الحناء والقهوة

اغل بعض الماء في مقلاة وأضف بعض القهوة إليها، واتركها تغلي لفترة، وبعد تركها تبرد أضف بعض الحناء إلى المزيج واصنع منه عجينة، واترك العجينة لمدة ساعة دون استخدام ثم أضف ملعقة كبيرة من أي زيت تختاره. ثم اخلطه جيدا وطبق هذا المعجون على شعرك وفروة الرأس، واتركه لمدة ساعة قبل غسله.

زيت اللوز وعصير الليمون

خذ وعاء واسكب فيه زيت اللوز وعصير الليمون بنسبة 2:3. واخلط المزيج جيدا قبل تطبيقه على شعرك وفروة الرأس، واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفه بالشامبو.

أوراق الكاري وزيت جوز الهند

خذ بعض أوراق الكاري واتركه حتى يغلي في مقلاة. ثم أضف بعض زيت جوز الهند إليه واترك الخليط يغلي لفترة، ثم دعه يبرد قبل وضعه على شعرك وفروة رأسك طوال الليل واغسله في الصباح التالي.

The post علاج الشعر الأبيض بوصفات منزلية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا