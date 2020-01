دان بلزريان يخسر مليون دولار [اليوم السابع]

خسر رجل الأعمال الأمريكي الشهير دان بلزريان مليون دولار، مقابل حصول المقاتل الإيرلندي كونور ماكريغور على مليون و950 ألف دولار على كل ثانية من زمن النزال.

وجاءت خسارة بلزريان لأمواله بعد هزيمة مواطنه الأمريكي دونالد سيرون أمام ماكريغور، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة “246 UFC” للفنون القتالية المختلطة في مدينة لاس فيغاس، وذلك بعدما أعلن الممثل الأمريكي ورجل الأعمال وضع مليون دولار على فوز مواطنه.

لكن سيرون خسر أمام المقاتل الإيرلندي الملقب بـ”كاوبوي” بالضربة القاضية، خلال 40 ثانية من النزال الذي جمعهما، ما يعني حصول ماكريغور على ما مجموعه 78 مليون دولار.

ويعد بلزريان رجل أعمال ولاعب بوكر وممثلا، ويعتبر نفسه ملكا لموقع “إنستغرام”، حيث يكشف جانبا من حياة الترف التي يعيشها مع عارضات الأزياء والحفلات وغيرها، ويتابع حسابه نحو 29.9 مليون شخص

The post خلال 40 ثانية.. رجل أعمال أمريكي يخسر مليون دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا