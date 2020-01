عائلة في بنغلاديش ترزق بثلاثة توائم.. رجب وطيب وأردوغان

المواليد الثلاثة تم تسميتهم باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان [انترنت]

أطلقت عائلة بنغالية أسماء “رجب”، “طيب”، “أردوغان” على توأمها الثلاثي.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر حسابها بتويتر، أن توأما ولد، الإثنين، في المستشفى الميداني الذي افتتحته آفاد بالتعاون مع وزارة الصحة البنغالية.

وأضافت أن المواليد الثلاثة تم تسميتهم باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت “نتمنى لأطفالنا الصحة وطول العمر. لقد أبصر 150 طفلا النور في المستشفى الميداني التركي حتى اليوم”.

وسبق أن أنجبت سيدة سودانية تدعى ميسون محمد صالح، في مستشفى “نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي”، توأما وأطلقت عليهم أسماء، رجب وطيب وأردوغان.

كما أطلقت أسرة سورية لاجئة في ولاية “دنيزلي” التركية، اسم رجب وطيب وأمينة على توأمها الثلاثي.

