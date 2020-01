الغابة الراقصة.. أغرب غابة في العالم بروسيا

الغابة الروسية تعتبر اغرب غابات العالم في شكل أشجارها وطبيعتها [انترنت]

العالم كله ملئ بالغابات ولكنها كلها على شكيلة واحدة عدا تلك الغابة الروسية التي تسمى الغابة الراقصة والتي تسبب في اختلاف طبيعتها وشكلها خلل بيئي جعل أشجارها لها طبيعة خاصة تختلف عن باقي الغابات في جميع أنحاء العالم.

هذه الغابة الروسية تعتبر اغرب غابات العالم اجمع في شكل أشجارها وطبيعتها التي جعلتهم يسموها بالغابة الراقصة حيث أن أشجارها ملتوية كما لو كانت راقصات تقوم بالرقص. وذلك بأشكال مختلفة ومنوعة تجعلها مختلفة تمامًا عن كل ما يتواجد من غابات في باقي أنحاء العالم.

تقع في حديقة “كروشينسكايا كوسا” (برزخ قورش) الطبيعية بمقاطعة كالينينغراد الروسية، على قطعة من الأرض الرملية المتحركة تبلغ مساحتها حوالي كيلومتر مربع.، وتقع المحمية بين ليتوانيا وروسيا، وتحجز بحيرة قورش عن بحر البلطيق. ويعد (برزخ قورش) أطول برزخ في العالم (98 كيلومترا) وعرضه 4 كيلومترات.

وقررت السلطات المختصة لاحقا تسييجها وبناء سور لهذه الغابة الفريدة، لحماية الأشجار. ووفقا لمدير الحديقة، أناتولي كالينين، فإن الأشجار تموت بسبب السياح، الذين يتسلقون أغصانها ويدوسون جذورها ما أدى لموت 12 شجرة.

كانت الغابة مثل كل الغابات أشجارها مستقيمة واقفة كما أي غابة في العالم ولكن بسبب خلل بيئي تحولت إلى راقصة، وهو الأمر الذي استغرق العديد من السنين حتى تبدأ الأشجار في الانحناء شيء فشيء من أشجار مستقيمة إلى مائلة إلى شديدة الميل إلى غابات تتخذ كيرفات مختلفة.

في أثناء الحكم النازي في روسيا دمرت أشجار هذه الغابة تدمير كامل حتى أنهم كانوا يعتقدون أنها لن تنمو مرة أخرى، وبعدفقد الأمل في عودتها مرة أخرى وبسبب خلل بيئي ناتج عن التدمير بدأت سيقان الأشجار تنمو بصورة غريبة في التوائات متداخلة في صورة رائعة لم يراها احد من قبل، ثم أخذت الألتوائات تتزايد حتى انتهى الأمر بها إلى التحفة الحالية.

