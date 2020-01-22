إطلاق لوحة مفاتيح تكتب 300 كلمة بدقيقة

رفعت شركة Charachorder الأمريكية النقاب عن لوحة مفاتيح جديدة قادرة على كتابة 300 كلمة بدقيقة، حملت اسم الشركة ذاته.

وتساعد لوحة المفاتيح الجديدة عشاق الألعاب والمبرمجين على أداء مهامهم بصورة أفضل.

وتتيح للمستخدم الفرصة لكتابة 300 كلمة بدقيقة واحدة متفوقة على لوحة المفاتيح التقليدية والتي سجلت 216 كلمة في الدقيقة كرقم قياسي.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديدة بإمكانية تحريكها في الاتجاهات الأربعة، بحيث يتوافق كل اتجاه مع حرف أو رمز أو عدد أو علامة خاصة، وبإمكانية استخدام الأصابع العشرة في العمل، وإدخال الحروف والعلامات بالتتابع الواحد تلو الآخر، بالإضافة لإمكانية برمجة الأزرار بالطريقة التي تناسب المستخدم.

وأكدت الشركة الأمريكية حاجة المستخدم لاتباع حصص تدريبية لمدة 30 دقيقة أو ساعة يوميا لمدة شهر حتى يصبح قادرا على استخدام لوحة المفاتيح الجديدة بالطريقة المثلى.

يذكر أن شركة Charachorder ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة في نهاية العام 2020 بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية