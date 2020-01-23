أغاني التسعينات.. ذكريات وحنين للزمن الجميل

شهدت الأغنية العربية في تسعينيات القرن العشرين ازدهارا كبيرا، وبرز العديد من النجوم الذين قدموا أعمال رائعة صبغت تلك الفترة من الزمن بنكهة خاصة.

واستطاعت أغاني التسعينات أسر قلوب من عاصروها، وأصبح سماعها الآن بالنسبة لهم بمثابة العودة لأيام الزمن الجميل، كما أنها جذبت الأجيال اللاحقة أيضاً.

وتعد أغاني التسعينات بمنزلة التوازن بين الأغاني القديمة والأغاني الشبابية الحديثة، كما أنها المرحلة التي شهدت انتشار الفيديو كليب الذي ساهم في شهرة تلك الأغاني.

ومن خلال هذا التقرير سنقوم بتسليط الضوء على أجمل الأغاني العربية في تسعينيات القرن الماضي.

مدرسة الحب- كاظم الساهر: أغنية من الأغاني التي حققت صدى كبيرا في التسعينات، قدمها الفنان العراقي كاظم الساهر في الألبوم الذي حمل اسمها وصدر في العام 1997، وصورها بطريقة الفيديو كليب.

ومدرسة الحب من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني وألحان كاظم الساهر.

قلبي عشقها- راغب علامة: أغنية رائعة قدمها السوبر ستار راغب في ألبومه الأول الذي صدر في العام 1990، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وحصدت أعلى الإيرادات في الوطن العربي عند إصدارها.

وكتب هذه الأغنية عاطف بركة، ولحنها راغب علامة وقام بتوزيعها طارق عاكف.

ملهمش في الطيب- إيهاب توفيق: تعد هذه الأغنية التي ساهمت في شهرة الفنان المصري إيهاب توفيق، وتركت أثرا كبيرا في قلب من سمعها لحديثها عن قضية سفر الشباب من أجل تأمين لقمة العيش، وصدرت الأغنية في ألبوم يعشق القمر عام 1997.

وملهمش في الطيب من كلمات فوزي إبراهيم وألحان صلاح الشرنوبي.

يا طيب القلب- عبد المجيد عبد الله: أغنية من الأغاني الرائعة التي صدرت في العام 1997 ضمن ألبوم طيب القلب، وعشقها الجمهور في الوطن العربي، وكانت من أهم أسباب شهرة النجم السعودي.

وكتب أغنية يا طيب القلب سالم الخالدي، ولحنها ممدوح سيف.

طبيب جراح- جورج وسوف: شهدت فترة التسعينات تألقا كبيرا لسلطان الطرب جورج وسوف الذي قدم عددا كبيرا من الألبومات الناجحة، ويعد ألبوم طبيب جراح واحدا من أهم هذه الألبومات، وحظيت الأغنية الرئيسية فيه بشهرة كبيرة، وبخاصة بعد أن قام أبو وديع بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وطبيب جراح من صفوح شغالة وألحان شاكر الموجي.

الحب الحقيقي- محمد فؤاد: أغنية صدرت في الألبوم الذي حمل اسمها في العام 1998، وصورها النجم المصري بطريقة الفيديو كليب، وحققت انتشارا كبيرا بسبب قصة الفيديو كليب الجميلة.

وأغنية الحب الحقيقي من كلمات مصطفى كامل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع أشرف عبده.

يا مجنون- أصالة نصري: تعد هذه الأغنية الرئيسية للألبوم الذي حمل ذات الاسم وأصدرته الفنانة السورية أصالة نصري في العام 1999، وصورت النجمة السورية الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا.

كتب أغنية يا مجنون وائل هلال، ولحنها ووزعها محمد ضياء الدين.

عذبوني- عاصي الحلاني: تعد هذه الأغنية من أجمل أغاني فارس الأغنية العربية، وصدرت هذه الأغنية في ألبوم أحلى العيون عام 1998، ونال الفيديو كليب الخاص بها إعجاب الجماهير في الوطن العربي لقصته المؤثرة.

وأغنية عذبوني من كلمات نزار فرنسيس وألحان سمير صفير.

نسيانك صعب أكيد- هاني شاكر: أغنية مميزة أطلقها الفنان هاني شاكر عام 1991 ضمن ألبوم شاور وصورها النجم المصري بطريقة الفيديو كليب وحققت انتشارا كبيرا في الوطن العربي.

كتب كلمات هذه الأغنية حسين السيد ولحنها عبد الوهاب.

مغرومة- نجوى كرم: أغنية مميزة من أغاني شمس الأغنية العربية التي صدرت في العام 1998 ضمن الألبوم الذي حمل نفس الاسم، وصورت النجمة اللبنانية الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

والأغنية من ألحان جوزيف جحا وكلمات عصام زغيب.

من دون قصد- وائل كفوري: أغنية مميزة من أغاني ألبوم شباك الحب الذي أطلقه الفنان اللبناني وائل كفوري في العام 1998، وحققت الأغنية انتشارا كبيرا، ونالت رضا عشاق الفنان اللبناني.

كتب كلمات هذه الأغنية نزار فرنسيس، ولحنها سمير صفير ووزعها طارق عاكف.

ما أروعك- نبيل شعيل: تعد هذه الأغنية أحد أشهر أغاني الفنان الكويتي نبيل شعيل، وصدرت عام 1998 في الألبوم الذي حمل اسمها، وصورها النجم الكويتي بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية ما أروعك من كلمات ساهر وألحان مشعل العروج.

طوق الياسمين- ماجدة الرومي: من أغاني السيدة ماجدة الرومي، أصدرتها في العام 1998، وحققت نجاحا كبيرا.

وطوق الياسمين قصيدة من قصائد الشاعر الراحل نزار قباني، ولحنها قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر.

عودوني- عمرو دياب: الأغنية الرئيسية لألبوم عودوني الذي أطلقه النجم المصري في العام 1998، وصورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب وحققت انتشارا كبيرا.

وأغنية عودوني من كلمات عبد المنعم طه، وألحان عمرو طنطاوي، وتوزيع حميد الشاعري.

رائع- رامي عياش: أغنية مميزة أطلقها الفنان اللبناني رامي عياش ضمن ألبوم رائع في العام 1998، وكانت هذه الأغنية من أسباب شهرة رامي عياش، وحظيت بانتشار كبير.

كتب أغنية رائع طوني أبي كرم، ولحنها سهيل فارس، ووزعها بودي نعوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية