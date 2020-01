ماسون توني28 عاما قتل مديره في العمل وليان ستيفن [انترنت]

قالت السلطات الأمريكية، إن مواطنا مناوئا لسياسة دونالد ترامب، قتل مديره بالعمل بسبب خلافات سياسية، حيث أن الأخير من مؤيدي الرئيس الأمريكي.

وبحسب شرطة مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا، فإن ماسون توني (28 عاما)، قتل مديره في العمل وليان ستيفن نايت (28 عاما) أيضا، ووضع العلم الأمريكي بجانب جثته.

وقال موقع “ويش2” الأمريكي، إن ماسون حضر على غير المعتاد في يوم تنفيذه الجريمة، مرتديا حقيبة ظهر، قبل أن يخرج منها سكينا ويطعن مديره.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إلقاء القبض على ماسون توني بعد أقل من ساعة على ارتكابه الجريمة.

ولفتت إلى أن ماسون كان تحدث مرات عديدة على وجود خلافات سياسية مع مديره بالعمل وبعض زملائه.

ووصل الحال بماسون إلى وصف بعض زملائه بـ”الإرهابيين”، بحسب صحف أمريكية.

The post السلطات الأمريكية.. بسبب خلافات سياسية موظف قتل مديره appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا