«هواوي» بسبب «كورونا» تؤجل مؤتمرها السنوي

بعد تفشي الوباء هواوي تؤ جل مؤتمرها [أرشيف]

بعد أن لقي العديد من الأشخاص مصرعهم وأُصيب المئات بالفيروس الغامض الذي أطلق عليه فيروس ”كورونا“ الجديد، والذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، أعلنت شركة هواوي عن تأجيل مؤتمرها السنوي للمطورين الأساسيين لاتخاذ تدابير واحتياطات السلامة بعد تفشي هذا الوباء.

وذكر موقع ”ذا فيرج“ المعني بالأخبار التكنولوجية، أن هذا المؤتمر كان من المقرر عقده في مدينة شنتشن الصينية، في الفترة ما بين 11-12 من شهر فبراير الجاري، ولكن أعلنت شركة ”هواوي“ تأجيله إلى الفترة ما بين 27-28 مارس المقبل.

يعتبر هذا المؤتمر حدثا رئيسيا ومهما تقيمه شركة ”هواوي“ بشكل سنوي لمطوري تكنولوجيا المعلومات، حيث تشارك فيه الشركة بأبرز تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي طورتها الشركة على مدار 30 عاما.

وليست هواوي هي الشركة الوحيدة التي ستقوم بتغيير خططها وفقا للأحداث الجارية في الصين وتفشي الوباء الذي يفتك بحياه الأشخاص، فقد حذر تيري غو، الرئيس التنفيذي لشركة فوكسكون لصناعة الإلكترونيات، موظفيه من السفر للصين خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة ”رويترز“.

الجدير بذكره أنه على خلفية الأحداث الأخيرة، تم اعتبار مدينة ”ووهان“ الصينية التي تضم أكثر من 11 مليون نسمة بؤرة تفشي المرض المميت، فقد تم إغلاق المطارات والقطارات وعزل المدينة عن المدن المجاورة حتى إشعار آخر.

وصرح غودين غاليا، الممثل عن منظمة الصحة العالمية في الصين أن أمر احتواء وإغلاق مدينة كبيرة يبلغ سكانها أكثر من 11 مليون نسمة أمر جديد على تدابير الصحة العالمية والعلم ولا يعلم هل ستنجح في ذلك أم لا.

