حاسوب بمواصفات قياسية وسعر رخيص من “تريكستور”

كشفت شركة تريكستور الألمانية عن حاسوب لوحي جديد بسعر رخيص أطلقت عليه اسم Surftab Y10.

وسيعمل الحاسوب اللوحي الجديد بمعالج MT8163 الذي يحتوي على 4 أنوية Cortex بسرعة 1.5 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد9، وسيبلغ وزنه 480 غرام.

وزودت الشركة الألمانية حاسوبها اللوحي بشاشة IPS مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1280*800 بيكسل، و سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 0.3 ميغا بيكسل وأخرى خلفية بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت بينما ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ2 غيغا بايت.

وسيدعم الحاسوب اللوحي الجديد تقنيات Wifi 802.11abgn، والبلوتوث 4.0، بالإضافة لوجود مكان لتركيب شريحة اتصال.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق الحاسوب اللوحي بموديلين الأول بسعر 99 يورو، في حين سيزود الثاني بشبكة الاتصالات الجوالة LTE وسيبلغ سعره 119 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية