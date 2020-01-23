كاميرا بدون مرآة داخلية.. جديد شركة Fujifilm

رفعت شركة Fujifilm اليابانية النقاب عن كاميرا جديدة بدون مرآة أطلقت عليها اسم X-T200.

و ستحتوي الكاميرا الجديدة على مستشعر APS-C بدقة 24 ميغا بيكسل، وشاشة LCD قابلة للإمالة، ومستشعر Gyro للدوران الذي يعمل على تثبيت الكاميرا أثناء تسجيل الفيديوهات.

و ستأتي الكاميرا الجديدة بوزن 80 غرام، و ستدعم ميزة الكشف عن الموضوع وتحسين أداء الضبط التلقائي.

وتتميز هذه الكاميرا بدعمها تسجيل الفيديوهات بدقة HDR أو 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، بالإضافة لتسجيل الفيديوهات بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

وستوفر الشركة اليابانية كاميرتها الجديدة ب3 ألوان هي الفضي، الأسود والفضي، والذهبي.

وستطلق Fujifilm هيكل الكاميرا بسعر 700 دولار، في حين يصبح سعرها 800 دولار مع تركيب عدسات ببعد بؤري 15 لـ45 ملم.

الجدير بالذكر أن Fujifilm وفرت للمستخدمين عدسات متوافقة مع الكاميرا حملت اسم X-mount بسعر 199 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية