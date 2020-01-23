أشرف ذكي يكشف تفاصيل حالة خالد النبوي الصحية

أكد نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي تحسن صحة الفنان خالد النبوي بعد تعرضه يوم الثلاثاء الماضي لنوبة قلبية مفاجئة خلال تواجده في أحد الفنادق الكبيرة في القاهرة.

وقال أشرف ذكي أن الفحوصات التي خضع لها خالد النبوي أكدت حاجته لإجراء تدخل جراحي لتركيب دعامة في القلب، حيث أجريت له العملية الجراحية بنجاح، واستقرت حالته بعدها.

وفند نقيب الفنانين المصريين جميع الشائعات التي تحدثت عن حاجة خالد النبوي لإجراء جراحة أخرى تحت إشراف الطبيب المصري العالمي مجدي يعقوب.

وقال أحمد ذكي إن خالد النبوي بخير وصحة وعافية، وأنه سيغادر المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.

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