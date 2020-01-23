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“ويزو” توافق على المشاركة في مسلسل تيمون وبومبا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دينا محسن المشهور بـ”ويزو” موافقتها على المشاركة في مسلسل تيمون وبومبا، واستعدادها للانضمام لكادر العمل وتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وكان مخرج المسلسل أحمد الجندي قد رشح ويزو للعب دور زوجة أكرم حسني، ونال ترشيحه موافقة الجهة المنتجة للعمل.

ومن المتوقع أن يبدأ مخرج العمل أحمد الجندي تصوير العمل بداية فبراير القادم، بعد انتهاء النجوم الذين سيلعبون دور البطولة فيه من أعمالهم الحالية، حيث يشارك أحمد حسني في مسرحية عطل فني التي عرضت خلال موسم الرياض، فين حين يقوم أحمد فهمي بتصوير أدواره في فيلم العارف.

يذكر أن مسلسل تيمون وبومبا سيكون من بطولة أحمد حسني، أحمد فهمي، ويزو ونخبة من نجوم الدراما المصرية، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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