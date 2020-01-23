“ويزو” توافق على المشاركة في مسلسل تيمون وبومبا

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دينا محسن المشهور بـ”ويزو” موافقتها على المشاركة في مسلسل تيمون وبومبا، واستعدادها للانضمام لكادر العمل وتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وكان مخرج المسلسل أحمد الجندي قد رشح ويزو للعب دور زوجة أكرم حسني، ونال ترشيحه موافقة الجهة المنتجة للعمل.

ومن المتوقع أن يبدأ مخرج العمل أحمد الجندي تصوير العمل بداية فبراير القادم، بعد انتهاء النجوم الذين سيلعبون دور البطولة فيه من أعمالهم الحالية، حيث يشارك أحمد حسني في مسرحية عطل فني التي عرضت خلال موسم الرياض، فين حين يقوم أحمد فهمي بتصوير أدواره في فيلم العارف.

يذكر أن مسلسل تيمون وبومبا سيكون من بطولة أحمد حسني، أحمد فهمي، ويزو ونخبة من نجوم الدراما المصرية، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

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