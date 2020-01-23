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شركة SanDisk تطلق قرصاً صلباً وفلاشة بسعات ضخمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة SanDisk الرائدة في مجال تطوير الشرائح الإلكترونية خلال معرض الإلكترونيات CES 2020 قرص صلب خارجي وفلاشة بسعات ضخمة.

وجاء القرص الصلب الخارجي من نوع SSD بهيكل صغير بحجم علبة السجائر تقريبا، وتمت إحاطته بطبقة من المطاط لكي يكون قادرا على مقاومة الصدمات ودرجات الحرارة.

وستبلغ مساحة هذا القرص 8 تيرا بايت، ويتميز بدعمه لتقنية Super Speed USB التي تتيح للمستخدم الفرصة لنقل البيانات بسرعة تصل ل20 غيغا بايت في الثانية.

كما أطلقت SanDisk فلاشة بسعة 1 تيرا بايت حملت اسم SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB، لتكون إحدى أصغر أجهزة التخزين الموجودة في العالم.

يذكر أن SanDisk ستطلق الأجهزة الجديدة خلال الربيع القادم، دون أن تكشف عن سعرها حاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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