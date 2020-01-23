بريطانية تتحدّى سرطان عنق الرحم وتنجب توأماً

خالفت البريطانية ريبيكا آلين البالغة من العمر 40 عاما توقعات الأطباء، واستطاعت إنجاب توأم رغم خضوعها في العام 2017 لعملية استئصال عنق الرحم لإصابتها بسرطان عنق الرحم.

ونصح الأطباء ريبيكا بتجنب الحمل لأنها ستكون عرضة للإجهاض بشكل مستمر بسبب إزالة عنق الرحم.

لكن المرأة البريطانية لم تصغِ لنصائح الأطباء، وبدأت مع زوجها أندرو كيركود السعي لإنجاب طفل مخالفة نصائح الأطباء.

وبالفعل أجهضت ريبيكا حملها الأول بعد 10 أسابيع، ولكن هذا الأمر لم يقلل من رغبتها بالحمل والإنجاب.

وفي يونيو الماضي اكتشفت ريبيكا حملها مرة أخرى بعد مرور أكثر من شهرين عليه، وحاولت الحفاظ عليه ونجحت في ذلك لتنجب توأم من الإناث بعد عملية قيصرية استمرت لساعتين.

وعبرت المرأة البريطانية عن سعادتها بإنجابها طفلتين وقالت بأنها لم تتوقع استمرار حملها للنهاية.

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