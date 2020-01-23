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ديك يقتل صاحبه البالغ من العمر 50 عاماً

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت ولاية أندرا بريدش الهندية حادثة قتل غريبة من نوعها راح ضحيتها مواطن هندي لم تكشف هويته بعد دخوله في صراع مع ديكه.

ووقعت الحادثة أثناء نقل الرجل الهندي البالغ من العمر 50 عاما ديكه لحلبة مصارعة الديوك، حيث رغب الديك بالتخلص من قيد صاحبه، وهجم على رقبته بمخالبه مما أدى لإصابة صاحبه بجروح خطيرة نقل على أثرها للمستشفى.

وفشل الأطباء في إنقاذ حياة المواطن الهندي بسبب تعرضه بعد المعركة مع الديك لسكتة دماغية أدت لوفاته.

وذكرت الشرطة الهندية أن الرجل الهندي يشارك بشكل مستمر في صراع الديكة رغم مخالفة هذا الأمر للقانون.

الجدير بالذكر أن القانون الهندي يمنع قتال الحيوانات، إلا أن هذا الأمر لازال مستمرا بسبب غض السلطات الطرف عن هذا الأمر لأنها تعتبره مجرد تسلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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