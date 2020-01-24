9 مسرحيات عربية قديمة لم تُفارِق الذاكرة

ساهم المسرح العربي منذ تأسيسه في زيادة الوعي لدى الجماهير العربية، من خلال معالجته لعدد كبير من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تتعلق بحياة الشعب العربي.

وتعد الفترة الممتدة ما بين خمسينيات وثمانينيات القرن الماضي الفترة الأكثر ازدهارا في تاريخ المسرح العربي، حيث عُرضت خلالها مجموعة كبيرة من المسرحيات الخالدة التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا، حيث يحرص العديد من الأشخاص على إعادتها بشكل مستمر.

ومن خلال تلك المسرحيات سطع نجم العديد من النجوم العرب الذين غدوا فيما بعد من أهم الممثلين في تاريخ الدراما والسينما العربية.

ونظرا للدور الكبير الذي لعبه المسرح في زيادة الوعي لدى الشعب العربي سنقوم من خلال السطور القادمة بتسليط الضوء على مجموعة من المسرحيات العربية التي لن تمحى من الذاكرة.

1. مدرسة المشاغبين: مسرحية كوميدية عرضت لأول مرة في 24 أكتوبر 1973، تتحدث المسرحية عن فصل يحتوي 5 طلاب مشاغبين يخلقون مشاكل عديدة لمدير المدرسة، ويتفوقون عليه في عدد من المواقف، مما يدفع مدير المنطقة لإرسال معلمة لتضبط الصف، ورغم معاناتها في البداية، إلا أنها تنجح في ضبط المشاغبين الـ5.

المسرحية مليئة بالمواقف الكوميدية، وتعد مادة خصبة لتأليف النكت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومسرحية مدرسة المشاغبين من تأليف علي سالم وإخراج جلال الشرقاوي وبطولة عادل إمام، سعيد صالح، عبد الله فرعلي، أحمد زكي، يونس شلبي، حسن مصطفى، سهير البابلي، وهادي جبار.

2. كاسك ياوطن: مسرحية سورية كوميدية ناقدة ألفها الأديب الكبير محمد الماغوط، وأخرجها خلدون المالح.

قدم العرض الأول من هذه المسرحية في العام 1979، وحظيت بشعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

وشارك في بطولة هذه المسرحية نخبة من النجوم أبرزهم دريد لحام، عمر حجو، هالة شوكت، صباح الجزائري، شاكر بريخان، سوزان فخري، حسام تحسين بيك، هيام طعمة، وسلمى المصري وغيرهم.

3. شاهد مشفش حاجة: مسرحية كوميدية مصرية تتحدث عن قصة سرحان عبد البصير الذي يجد نفسه فجأة شاهدا في المحكمة في قضية قتل، ويتعرض خلال المحكمة لمجموعة من المواقف المضحكة، وتنتهي المسرحية بإطلاق سراح سرحان وعودته لحياته الطبيعية.

المسرحية من إخراج هاني مطاوع، وبطولة عادل إمام، عمر الحريري، سمير ولي الدين، نصر سيف، بدر نوفل، ناهد جبر، سامي جوهر وغيرهم من النجوم، وعرضت للمرة الأولى في 12 يونيو 1976.

4. لولو: مسرحية لبنانية من تأليف الأخوين رحباني، عرضت لأول مرة في العام 1974، وتتحدث عن قصة فتاة تدعى لولو تتهم ظلما بجريمة قتل لم ترتكبها، ويحكم عليها بالسجن المؤبد، وبعد 15 عاما من السجن تظهر براءتها، وبعد خروجها من السجن تقرر الانتقام من الجميع وبخاصة ممن قام بالشهادة زورا ضدها، فتتحالف مع المجرمين لكي تنفذ انتقامها، الأمر الذي دفع الناس لمحاولة إدخالها مستشفى الأمراض العقلية، وعندما فشلوا بهذا الأمر قرروا قتلها عن طريق رعد المختل عقليا.

ولعب دور البطولة في هذه المسرحية مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم السيدة فيروز، نصري شمس الدين، نوال الكك، وليم حسواني، جوزيف ناصيف، وجوزيف صقر وغيرهم.

5. العيال كبرت: مسرحية كوميدية مشهورة، عرضت لأول مرة في العام 1979 تتحدث عن اكتشاف كمال ابن رمضان السكري نية والده بالزواج من أخرى من خلال رسالة غرامية وعد فيها عشيقته بتطليق زوجته، فيقرر مع إخوته ثني والده عن قراره من خلال البحث عن الأسباب التي دفعته للابتعاد عن والدتهم، وتغير الصفات الموجودة فيهم والتي ساهمت في تدهور العلاقة بين الوالدين.

ومسرحية العيال كبرت من تأليف سمير خفاجي وإخراج بهجت قمر وبطولة أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي، ناديا شكري، حسن مصطفى، وكريمة مختار.

6. ريا وسكينة: مسرحية مستمدة من قصة ريا وسكينة الحقيقية التي حدثت مطلع القرن العشرين، حيث قامت الشقيقتان بارتكاب مجموعة كبيرة من جرائم القتل بالشراكة مع زوجيهما، وانتهت حياتهما على حبل المشنقة.

عرضت المسرحية لأول مرة عام 1980 بالقاهرة، وتعد هذه المسرحية الوحيدة التي شاركت فيها النجمة شادية.

ومسرحية ريا وسكينة من تأليف بهجت قمر، وإخراج حسين كمال وبطولة شادية، سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، وأحمد بدير وغيرهم.

7. المتزوجون: مسرحية كوميدية من تأليف فيصل ندا وإخراج حسن عبد السلام، عرضت للمرة الأولى في العام 1979، ونالت شهرة كبيرة لتعدد المواقف الطريفة والمضحكة التي احتوت عليها.

وشارك في بطولة المسرحية سمير غانم، شيرين، زكريا موافي، أحمد ماهر، نجاح الموجي، وجورج سيدهم.

8. الجوكر: تعد هذه المسرحية من أشهر الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحي، ولعب فيها عدة أدوار كالمهندس، الدكتور، والعم صبحي، عرضت للمرة الأولى في العام 1979 وتعد أول مسرحية استخدمت فيها الأقنعة.

ومسرحية الجوكر من تأليف يسرى الإيباري، وإخراج جلال الشرقاوي، وبطولة محمد صبحي، هناء الشوربجي، ومحمود القلعاوي.

9. شقائق النعمان: مسرحية سياسية اجتماعية ناقدة وهادفة، من تأليف محمد الماغوط، وإخراج تحسين قوادري، عرضت لأول مرة في العام 1987، وحققت شهرة كبيرة في الوطن العربي.

وشارك في هذه المسرحية نخبة من النجوم السوريين أبرزهم دريد لحام، سلمى المصري، عمر حجو، يوسف حنا، مرح جبر، حسام تحسين بيك، أيمن بهنسي، أحمد رافع، شاكر بريخان، أميرة خطاب، عبد الوهاب الجراح وغيرهم.

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