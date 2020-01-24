باسم مختلف.. الإعلان عن الجزء الرابع من الهيبة

أعلن مخرج مسلسل الهيبة سامر البرقاوي عن بدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل الهيبة اليوم الجمعة.

وقال البرقاوي إن الجزء الرابع سيحمل عنوان الرد، وسيتم تصوير أولى مشاهده في دمشق قبل أن ينتقل كادر العمل لإكمال تصوير المشاهد الأخرى في مناطق متفرقة في لبنان.

وفي هذا الجزء سيقوم جبل شيخ الجبل بالانتقام من الأشخاص الذين تسببوا بمقتل زوجته نور في نهاية الجزء الثالث، في حين لم يتم حسم مصير ولده، وإن كانت التوقعات تشير إلى وفاته.

وسيشهد هذا الجزء مشاركة النجمة السورية ديمة قندلفت التي ستلعب دور البطولة إلى جوار تيم حسن، بالإضافة للفنان اللبناني عادل كرم، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني وغيرهم.

يذكر أن ورشة كتاب عملت تحت إشراف الكاتب فؤاد حميرة قامت بكتابة الجزء الرابع من العمل، في حين ستقوم مجموعة الصباح إخوان بإنتاجه.

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