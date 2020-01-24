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هل يزيد القلق من ظهور الشيب في الشعر؟

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية دور القلق في ظهور الشيب في الشعر.

وقال الباحثون إن الجسم يفرز هرمونات نوريبنيفرين لمحاربة القلق والإجهاد، وتؤدي هذه الهرمونات لإلحاق أضرار بالخلايا الجذعية الصبغية التي تمر بعملية تدعى الانتشار والتمايز، حيث يتغير دورها وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم لتحارب القلق وتترك بصيلات الشعر بدون تغذية.

وأكد الباحثون أن الإجهاد يشوه وظيفة الخلايا الجذعية التي تلون الجلد والشعر بصبغة الميلامين.

وقال الباحثون إن نسبة ظهور الشيب المبكر ترتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق والإرهاق.

وطلب الباحثون من الناس الابتعاد قدر الإمكان عن الأشياء التي تسبب الإرهاق لكي يمنعوا ظهور الشيب المبكر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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