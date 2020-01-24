BenQ تطلق جهاز عرض سينما منزلي بتقنيات متقدمة

رفعت شركة BenQ التايوانية النقاب عن جهاز عرض منزلي أطلقت عليه اسم TK850 4K HDR10 ليكون أول جهاز عرض منزلي من فئة 4K HDR-PRO.

يتميز هذا الجهاز بقدرته على العرض بدقة في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، وبدعمه لتقنية DLP لإسقاط الصورة، وعرض محتوى الفيديو بجودة 4K HD.

وتتميز الألوان التي يعرضها الجهاز الجديد بمشابهتها للألوان الطبيعية بنسبة 98%، وتدرج لوني قادر على تغطية 709 لون gamut.

ويدعم جهاز العرض الجديد سطوع 3000 شمعة وهذا ما يجعله مناسبا لعرض الأفلام والأحداث الرياضية في المنزل بصورة مميزة ورائعة.

وزودت الشركة التايوانية جهاز العرض الجديد بنمط رياضي خاص يدعم إنتاج لون أخضر وأزرق طبيعي، مما يجعل أرضية الملاعب وصور اللاعبين تظهر بشكل أوضح.

وسيحتوي الجهاز الجديد على تقنية Cinema Master Plus2 التي تعمل على إنتاج الصوتيات بقدرة w-10 التي تظهر أصوات الجمهور الموجود في أرض الملعب بوضوح كبير أثناء عرض الأحداث الرياضية.

وستبلغ دقة عرض هذا الجهاز 3840*2160 إنش، وسيتيح إسقاط الصورة على مساحة 100 إنش، ويدعم العرض لمسافة قريبة تصل إلى 8.2 قدم، والتكبير حتى 1.3 مرة.

وسيأتي الجهاز بأبعاد 16:9 وتباين 3000:1 وإضاءة تستمر حتى 4000 ساعة، وزودته BenQ بلون 30 بت ومصباح بقدرة 345 واط.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 1700 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية