آسوس تطلق شاشة جديدة خاصة بالأماكن المفتوحة

كشفت شركة آسوس التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة للاستخدام في الأماكن المفتوحة أطلقت عليها اسم ZenScreen MB16ACE، لتكون فردا جديدا في عائلة الشاشات الجوالة ZenScreen.

وصممت الشركة التايوانية هذه الشاشة بشكل مدمج بسمك يبلغ 8 ملم ووزن يصل إلى 710 غرام.

وستحتوي الشاشة على سطح مضاد للانعكاسات وهذا ما سيجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن المفتوحة وتحت أشعة الشمس.

وستبلغ دقة الشاشة الجديدة 1920 * 1080 بيكسل، ونسبة التباين 800:1، في حين يصل زمن الاستجابة لـ5 ميللي في الثانية.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بمنفذ USB-C، وUSB-A 3.0.

الجدير بالذكر أن آسوس لم تكشف عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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