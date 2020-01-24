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آسوس تطلق شاشة جديدة خاصة بالأماكن المفتوحة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آسوس التايوانية عن شاشة جديدة مناسبة للاستخدام في الأماكن المفتوحة أطلقت عليها اسم ZenScreen MB16ACE، لتكون فردا جديدا في عائلة الشاشات الجوالة ZenScreen.

وصممت الشركة التايوانية هذه الشاشة بشكل مدمج بسمك يبلغ 8 ملم ووزن يصل إلى 710 غرام.

وستحتوي الشاشة على سطح مضاد للانعكاسات وهذا ما سيجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن المفتوحة وتحت أشعة الشمس.

وستبلغ دقة الشاشة الجديدة 1920 * 1080 بيكسل، ونسبة التباين 800:1، في حين يصل زمن الاستجابة لـ5 ميللي في الثانية.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بمنفذ USB-C، وUSB-A 3.0.

الجدير بالذكر أن آسوس لم تكشف عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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