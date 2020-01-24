باحثون أمنيون يكتشفون ثغرة خطيرة بمتصفح Safari

اكتشف باحثون أمنيون من شركة غوغل الأمريكية ثغرات أمنية في متصفح Safari المخصص لأجهزة آبل.

وقال الباحثون إن الثغرات المكتشفة تساعد على تتبع سلوك المستخدم والاطلاع عليه، وأكدوا أن هذه الثغرات مرتبطة بشكل وثيق بميزة الوقاية الذكية ( Intelligent Tracking Prevention) التي أطلقتها آبل لحماية بيانات المستخدمين.

وأكد أحد الباحثين أن هذه الميزة تركت بيانات المستخدمين مكشوفة، لأنها تخزن بيانات المستخدم بشكل تلقائي على المواقع والصفحات التي يقوم بزيارتها.

وقال إن الثغرات لن تؤثر على الخصوصية، ولكنها ستسمح بتتبع الشخص وتعقبه فقط لا غير.

يذكر أن شركة آبل أطلقت ميزة الوقاية الذكية عام 2017 بهدف حماية مستخدمي متصفح Safari من التعقب عبر الإنترنت، وحذت حذوها العديد من المتصفحات الكبرى التي عملت على تعزيز نواحي الأمان في متصفحاتها.

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