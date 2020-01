بسبب انتشار فيروس «كورونا».. «ماكدونالدز» تُغلق فروعا لها في الصين

من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا. [سبوتنيك]

أعلنت شركة “ماكدونالدز” الأمريكية العالمية توقيف أعمالها في خمس مدن صينية على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.«» وأكدت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي، الجمعة، إغلاق مطاعمها ومراكز بيعها في المدن الخمسة. وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه سيتم إغلاق المنافذ في عدد من المدن الصينية، منها ووهان، وإيزو، وهوانغقانغ، وتشيانجينغ، وشيانتاو، اعتبارا من اليوم الجمعة، وجميعها تقع في مقاطعة هوبي، والتي انتشر فيها الفيروس مؤخرا. ويأتي هذا الإجراء بعد تخوف القائمين على الشركة من أنباء انتشار الفيروس، وارتفاع عدد الإصابات به، وانتقاله بالعدوى. يُشار أن السلطات الصحية في الصين، أعلنت في وقت سابق، وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830 آخرين، وأعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين. وكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مبينةً أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

