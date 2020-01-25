ماهو فيروس كورونا وما أعراضه وما طرق الوقاية منه؟

ينتمي الفيروس الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في الصين إلى فئة من الفيروسات يخشاها الأطباء.وهو فيروس جديد ومعدٍ سبب ذعرا عالميا؛ لأنه يسبب مرضا شديدا في الرئة، ظهر في الصين، وسُجلت بعض الإصابات في الولايات المتحدة الامريكية ودول أسيوية، قتل حتي الآن 26 شخصآ

أعراضه

1- صعوبة في التنفس

2- سعال حاد وعطس شديد

3- حرارة مرتفعة

التهاب في الانف 4-

5- صداع شديد

العلاج

حاليا لايوجد له علاج ويتم تقديم بعض

الرعاية الصحية للتخفيف من حدة المرض

الوقاية من فيروس كورونا

1- غسل اليدين بشكل جيد

2- تجنب لمس الفم او

العينين باإيدي غير مسغولة

3- تجنب لمس أشخاص مصابين

المصدر – دويتشه فيله

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