الصحة: 90 طبيبا ومساعد طبيب تدربوا على إدارة الإصابات الجماعية

أعلنت وزارة الصحة أن 90 طبيبا وعنصرا طبيا مساعدا

يعملون في أقسام الطوارئ بعدة مدن تلقوا برنامجا تدريبيا حول إدارة الإصابات

الجماعية والرعاية الطبية العاجلة من خبراء في منظمة أطباء بلا حدود.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية،

الجمعة، أن البرنامج تركز على تقديم المعلومات والمهارات الضرورية التي تحتاجها

فرق الطوارئ؛ لإعداد خطة خاصة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للإصابات الجماعية

الناجمة عن الكوارث وتحقيق الاستجابة الفعالة لمواجهتها، الأمر الذي سيسهم في

الحفاظ على حياة أكبر عدد ممكن من المصابين، بحسب الوزارة.

يشار إلى أن الأطباء

والعناصر الطبية المساعدة التي شاركت في حضور البرنامج التدريبي يعملون بأقسام

الطوارئ والجراحة بمستشفيات مختلفة بطرابلس ومصراتة والزنتان.

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