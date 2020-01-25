لينوفو تطلق حاسوباً مدعوماً بمعالج مُطوّر وبطارية قوية

أماطت شركة لينوفو الصينية اللثام عن حاسوب جديد ومتطور بمواصفات قياسية أطلقت عليه اسم M10 FHD REL.

وسيعمل الحاسوب اللوحي الجديد بمعالج Snapdragon 450 الحديث والمتطور ونظام تشغيل Android 9Pie.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة IPS مقاس 10.1 بوصة بدقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، ومكبرين صوتيين، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 3 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب اللوحي الجديد ببطاريته القوية التي جاءت بسعة 7000 ميلي أمبير، وباحتوائه على منفذ MicroUSB للشحن، منفذ 3.5 للسماعات، وبدعمه الاتصال بشبكات الواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية ستبدأ ببيع جهازها الجديد على الإنترنت بسعر يصل إلى 196 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية