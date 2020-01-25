صينيان يتخليان عن طفليهما في المطار خوفاً من “كورونا”

صدم زوجان صينيان المسؤولين والمسافرين في مطار مدينة نانجينغ الشرقية بتخليهما عن طفليهما والركوب بالطائرة بعد الاشتباه بإصابة أحدهما بفيروس كورونا القاتل.

وترك الوالدان الطفلين عند بوابة المغادرة وصعدا إلى الطائرة وسط ذهول الحاضرين.

وقامت السلطات الصينية باحتجاز الطفلين مؤقتا لاشتباهها بإصابة أحدهما بالفيروس القاتل نظرا لارتفاع حرارته الكبير.

ونجح الطفلان باللحاق بوالديهما والصعود إلى الطائرة بعد أن أكدت الفحوصات عدم إصابتهما بالمرض.

ولقي تصرف الوالدين انتقاد الصحافة العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار صور عديدة للطفلين وهما وحيدان في قاعة الانتظار.

يذكر أن الصين تعاني من انتشار فيروس كورونا القاتل الذي أودى حتى الآن بحياة 46 شخصا على الأقل بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الصينية.

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