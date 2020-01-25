الفنانة يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم

فندت الفنانة المصرية يسرا الشائعات التي تحدثت عن إصابتها بسرطان الدم، وقالت إن حديثها في أحد البرامج التلفزيونية فُسّر بشكل خاطئ.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 68 إن أصل القصة يعود لحوالي 15 عاما، حيث شك الأطباء بإصابتها بسرطان الدم، وبعد 3 أشهر من الفحوصات تأكدوا من سلامتها وعدم إصابتها به.

وطمأنت النجمة المصرية عشاقها وقالت إنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض، وشكرتهم على اهتمامهم الدائم بصحتها.

وزفت الفنانة المصرية لعشاقها نبأ عودتها للدراما خلال الموسم الرمضاني من خلال مشاركتها بمسلسل “دهب عيرة”.

ومسلسل “دهب عيرة” من تأليف أحمد عادل وإخراج هاني خليفة وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية في مقدمتهم يسرا.

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