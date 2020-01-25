كارول سماحة تتألق في مصر

شهد مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا فنيا مميزا للنجمة اللبنانية كارول سماحة يوم الجمعة 24 يناير.

وحضر الحفل الذي استمر لساعتين جمهور كبير تفاعل مع الأغاني التي قدمتها كارول سماحة.

وبدأت النجمة اللبنانية الحفل بتقديم التهنئة لرجال الشرطة المصرية لتزامن موعد الحفل مع عيدهم السنوي، وشكرتهم على الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على أمان مصر.

وقدمت النجمة اللبنانية خلال الحفل باقة من أغانيها الرائعة منها “خليك بحالك، غالي عليا، أضواء الشهرة”، كما قدمت أغنية ودارت الأيام لأم كلثوم، ويا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب، واختتمت الحفل بأغنية وحشاني يا بلادي.

وفي نهاية الحفل قامت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتكريم الفنانة اللبنانية تقديرا لمسيرتها الغنائية الرائعة.

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