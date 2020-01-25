جديد سامسونغ.. “بلوتوث” ينقل البيانات بسرعة كبيرة

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق بلوتوث سريع يحمل اسم Quick Share يسمح بتبادل الصور، الملفات، ومقاطع الفيديو بين هواتف سامسونغ بسرعة كبيرة.

وأشارت مجموعة من التقارير إلى أن الميزة الجديدة ستصدر لأول مرة في هاتف Galaxy S20، وستكون مشابهة لميزة AirDrpo التي أطلقتها شركة آبل في العام 2015 لأجهزة آيفون وآي باد.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على أن البلوتوث الجديد سيسمح للمستخدمين بتبادل الملفات بسرعة كبيرة على Samsung Cloud حتى حجم 1 غيغا بايت.

وأكدت سامسونغ أن البلوتوث Quick Share سيقوم بتحميل الملفات المستقبلة والمرسلة بشكل مباشر إلى Cloud الخاص بأجهزة سامسونغ الأمر الذي سيجعل المستخدمين قادرين على إرسال واستقبال الملفات من هاتف سامسونغ إلى الحواسيب وأجهزة الهواتف الأخرى.

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