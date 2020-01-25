“مكافحة الأمراض”: لم يُصَب أي ليبي بـ “كورونا” في الصين

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، السبت، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في صفوف الجالية الليبية المقيمة بجمهورية الصين الشعبية.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مباشرة مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية في الصين للاطلاع على الوضع الراهن والاطمئنان على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك، وناقشا ما يجب اتخاذه من إجراءات وقائية لضمان سلامتهم من خطر انتقال العدوى.

وشدد المركز على وجوب التنسيق مع مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز لإصدار تعليمات لوحدات الحجر الصحي في مختلف المنافذ؛ للشروع في مراقبة القادمين من الخارج ممن زاروا الصين؛ لغرض التقصي، مطمئنًا المواطنين في البلاد بأن الوضع في الوقت الحالي لا يشكل خطراً على الصحة العامة.

يشار إلى أن الصين سجلت أكثر من وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

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