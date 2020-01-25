تيليغرام تطوّر خاصية استطلاعات الرأي

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيليغرام وتحسين الميزات الموجودة فيه، قامت الشركة المصممة للتطبيق بتوسيع نطاق الاحتمالات من خلال إطلاق 3 أنواع جديدة من استطلاعات الرأي.

وقالت تيليغرام إن الاحتمال الأول من استطلاعات الرأي سيأتي تحت اسم الأصوات المرئية ويتيح للمستخدم معرفة اسم الشخص الذي قام بالتصويت بشكل تفصيلي لكل خيار من خيارات الاستطلاع التي طرحت في المجموعة.

أما الاحتمال الثاني فهو خيار الإجابات المتعددة الذي يتيح للمستخدم تحديد عدة إجابات للسؤال الذي يقوم بطرحه على المستخدمين.

وحمل الاحتمال الثالث اسم وضع الاختبار ومن خلال هذا الاحتمال يقوم المستخدم بطرح سؤال وتحديد عدة خيارات للإجابة عليه من بينها خيار صحيح واحد فقط.

وعمدت تيليغرام لتحديث Bot API لكي يكون قادرا على دعم خيار الاستطلاعات الجديدة.

يذكر أن تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيقات التي تقدم ميزات وتطويرات بشكل مستمر لمستخدميها.

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