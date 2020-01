إنجي شرف تعلن خطوبتها على رجل أعمال والزفاف بعد رمضان

الخطوبة تمت في اطار عائلي ضيق [مجلة سيدتي]

أعلنت الفنانة إنجي شرف، خطوبتها على رجل الأعمال يحيى شاهين، وشاركت جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على إنستقرام صورة تجمعهما معا، وأوضحت أن الخطوبة تمت في إطار عائلي ضيق، وسيتم إقامة حفل الزفاف عق انتهاء شهر رمضان المقبل.

أنجي تلقت التهاني من نجمات الفن المصري، وكان التعليق الأول من الفنانة إيمان العاصي وقالت: مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك، وعلقت راندا البحيري: ربنا يباركلك يا حبيبتي، وكتبت إيمي سالم: مبروك يا حبيبتي، وكتبت ريم البارودي: مبرووك، وردت إنجي على الجميع بوضع ايقونات لقلب باللون الأسود، ولكنها خصت ريم البارودي بتعليق تمنت فيه أن تتزوج ريم قريبا.

يذكر ان انجي شرف دخلت عالم الفن بعد تتويجها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وشاركت في مسلسل “ريا سكينة” مع عبلة كامل وسمية الخشاب، وقدمت عدة أعمال منها “حارة اليهود” و”سلسال الدم” ويعرض لها الآن مسلسل “الضاهر” من بطولة محمد فؤاد

