مومياء تتحدث بعد 3 آلاف عام على تحنيطها !!

في اكتشافٍ علميٍ مثيرٍ ومذهلٍ، تمكن علماء من التوصل إلى صوت مومياء مصرية فرعونية لأول مرةٍ، وذلك بعد مرور 3 آلاف عام على وفاتها وتحنيطها.

ويعود الصوت إلى كاهن مصري يدعى “نسيامون”، والذي كان يعيش في عهد الفرعون رمسيس الـ11 قبل الميلاد،

واستنتج العلماء صوت “نسيامون”، بطباعتهم نسخة ثلاثية الأبعاد من قناته الصوتية.

وأعاد الفريق العلمي، بناء قناة “نسيامون” الصوتية بشكل رقمي، ثم أعادوا إنتاجها من خلال الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وقال المشارك في تأليف الدراسة، البروفيسور ديفيد هوارد، رئيس قسم الهندسة الإلكترونية في رويال هولواي، أن الصوت الذي تم رصده لـ”نسيامون” كان قبل وفاته مباشرة من داخل تابوته.بحسب صحيفة “تلغراف” .

وإذا صدقت نظرية وفاة “نسيامون” إثر لدغة حشرة، فربما أن يكون صوته المكتشف حديثا يرصد اللحظات الأخيرة من حياته، وهي “أوه!” أو “أرغ!”، ولكن وجد الفريق أن النطق المنشور بدا وكأنه “eeuughhh”.

وكشف ديفيد هوارد، أن “أبعاد حنجرة “نسيامون” ومسالكه الصوتية، تشير إلى أن صوته سيكون أعلى قليلا من صوت الرجل العادي في يومنا هذا”.

وكتب الفريق العلمي أن “صوت “نسيامون” كان له دور حاسم في عمله، إذ كان عليه أن يتحدث أو يردد تراتيل أو يغني كجزء من دوره ككاهن وحامل البخور وكاتب في معبد الكرنك في طيبة”.

وأضافو في الدراسة كذلك، أن “نسيامون” كان منقوشا إلى جانب اسمه في تابوته عبارة “حقيقة الصوت”، وذلك يعني أن آلهة الحكم وافقت على أن ينعم بالحياة الأبدية، بعدما أدلى باعترافه أمامهم أنه قضى حياة طيبة في الدنيا، بحسب معتقدات المصريين القدماء

وأكد العديد من العلماء أن “الاكتشاف الجديد، سيساهم في تقديم ، طريقة جديدة للتعامل مع الماضي”.

وتتواجد مومياء “نسيامون” حاليا في متحف مدينة ليدز البريطانية، واقترح العلماء أن سبب وفاته تعود إما إلى تعرضه للخنق أو للسعة حشرة.

واوضح البروفيسور، جون شوفيلد، عالم الآثار والمؤلف المشارك في الدراسة في جامعة يورك،أن هذا الاكتشاف المثير قد يسهم في جلب المزيد من الزوار إلى المتحف أو تشجيعهم على القيام بزيارات إلى معبد الكرنك في محافظة الأقصر المصرية”.

وقال: “إن فكرة الذهاب إلى المتحف والخروج منه، بعد سماع صوت من 3000 عام هي نوع من التجارب التي قد يتذكرها الناس لفترة طويلة”.

ولفت الى أنه يمكن تطبيق التكنولوجيا الجديدة على البقايا البشرية الأخرى المحفوظة من العصر الحديدي

