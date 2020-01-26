ما الفرق بين كورونا والانفلونزا

قبل ان نخوض في موضوع كورونا الشرق المتوسط واختلافها عن الانفلونزا لا بد من معرفة بعض

الحقائق المهمة عن هذه الفيروسات :

اولا: كثير من انواع فيروسات الكورونا موجودة اصلا مع الانسان منذ القدم وموجودة ايضا مع جميع الحيوانات.

ثانيا : كل انسان او حيوان يمرض بالفيروس المخصص له ( اي فيروسات الغنم لا تصيب الانسان والعكس صحيح).

ثالثا : تنطبق هذه المعلومات على فيروسات الانفلونزا وكثير من الفيروسات الاخرى.

رابعا : للتذكير فقط فإن امراض السارس وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير هي امراض جديدة جدا على البشر لم يعرفها من قبل وذلك لتخصص الفيروسات بكل حيوان على حدة . ولكن مع فرضية التغير المفاجئ في نمط الفيروس الجيني اصبحت هذه الفيروسات تتناقل ما بين الحيوانات والانسان.

ولا نعرف لحد

الان ان فيروسات الانسان تنتقل الى الحيوانات ام لا .

الكورونا :

هو احد

الفيروسات التي تنتمي الى عائلة الفيروسات التاجية والتي تصيب الجهاز التنفسي

بامراض خفيفة الى متوسطة تشبه الانفلونزا وليست خطيرة بالمقدار الذي يخاف الناس

منه. والمعروف انه لا يوجد لها خاصية التغير في الجينات المتكررة بشكل كبير كما هو الحال مع فيروسات الانفلونزا.

وقبل حوالى عشر سنوات ظهر فيروس الكورونا بنمط جديد احدث

هلع عالمي لمدة اقل من سنة بما يعرف بمرض السارس ثم اختفى او ان البشر اكتسبوا مقاومة استطاعت ان تقضي على السارس والذي كانت

نسبة الوفيات فيه تقريبا 10 %.

وعندما نقول

السارس نعني ان الفيروس تاجي ايضا اي كورونا, وهذا يعطينا فكرة عن الفيروس الجديد

الشرق اوسطي الذي ينتمي الى العائلة ولكن بتغير مفاجئ في جيناته (طفرة) والتي

تعتبر من اعنف الامراض المذكورة سابقا حيث نسبة الوفاة تزيد على ال 25 % .

اما الانفلونزا فهي فيروسات سريعة التغير الجيني الخفيف

والقوي, في حالات التغير الخفيف نمرض به كالمعتاد بشكل خفيف وتتكرر هذه الاصابة مع

الشخص الواحد 3-4 مرات في السنة ( لانه يتغير) .

اما اذا حدث تغيير قوي من الممكن ان يحدث وباء لمدة غير

قصيرة بعدها ومن خلال انتشاره بين البشر يصبح

فيروس عادي لان الانسان يكسب مقاومة له.

والمشكلة هنا

تكمن في ان الفيروس لا يؤثر على الاقوياء من البشر الذين يملكون جهاز مناعي قوي

ولا يوجد عندهم امراض مزمنة , بل يؤثر على الاشخاص ضعيفي المقاومة وكبار السن

الذين يعانون من مشاكل المناعة, والاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة والاطفال.

لذلك ننصح دائما باخذ المطعوم السنوي للانفلونز لانه يحمي بنسبة تزيد على 70%.

واذا تحدثنا قليلا عنة هذا الفيروس :

– خطير جدا على الاشخاص المذكورين سابقا( ضعيفي المقاومة وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة) .

– يصيب الجهاز

التنفسي ثم ينتقل الى الكلى واذا لم يستطيع الجسم التخلص منه فهو قاتل

– لحد الآن لا

يوجد له علاج ولا مطعوم مع العلم ان

المملكة العربية السعودية ممثلة بكثير من وزاراتها وعلى الاخص وزارة الصحة

عاكفة وبمساعدة الجهات الدولية المعنية

على ايجاد العلاج النوعي وانتاج لقاح له .

ومن الناحية الوقائية :

-يجب على

الجميع غسل اليدين وبشكل دائم ومستمر في البيت ,

في المستشفى , وفي اي مكان.

-على من يشعر

بضيق نفس وحرارة عالية ان يرتدي كمامة الى

ان يصل الى الطبيب.

-استخدام

الكمامات في الاماكن المزدحمة.

– اذا عطس

الانسان عليه استخدام المناديل وغسل يديه مباشرة

مراجعة اقرب مركز صحي وبسرعة في الحالات التالية:

– اذا شعرت

بدرجة حرارة عالية

– سعال حاد

– ضيق النفس

المصدر: الطبي

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