حال حدوث مثل هذه الحروق إليكِ الحل لتهدئة الألم وشفاء الجلد [انترنت]

علاج الحروق في المنزل الطفيفة منها، سهلٌ من خلال نوع فعّال من الزيوت العطرية الأساسية، أو من خلال العلاج التماثلي.حروق الماء المغلي والشواء والفرن الساخن، في حال حدوث مثل هذه الحروق، إليكِ الحل لتهدئة الألم وشفاء الجلد:

زيت الخزامى – اللافندر- العطري الأساسي لتسريع عملية الشفاء:

لماذا ينجح هذا العلاج؟

إنه زيت عطري أساسي يشفي ويلطّف ويهدّىء الحروق السطحية من الدرجة الأولى والثانية جيدًا.

كيف يستخدم؟

على منطقة صغيرة من الجلد: ضعي من قطرتين إلى 3 قطرات من زيت الخزامى الأساسي، وجددي التطبيق كل 15 دقيقة طالما كان الألم نابضًا (يمكنكِ تطبيقه من 5 إلى 6 مرات).

على منطقة أكبر: اِمزجي 10 قطرات من زيت الخزامى الأساسي، مع ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت نبتة سانت جون، ثم طبّقي المزيج على الحرق.

ما هي محاذير الاستخدام؟

ما هي محاذير الاستخدام؟ بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون الصرع، والأطفال دون سن الـ 3 سنوات، يُستخدم النوع الآخر من هذا الزيت ويسمى زيت الخزامى الناعم . نصيحة إضافية: لا تستخدمي على الإطلاق أيّ نوع زيت أساسي آخر قد يخاطر بزيادة ألم الحروق. العلاج التماثلي ضد الحروق

العلاج التماثلي ضد الحروق

في حال حدوث وذمة، وإذا تمَّ تهدئة الألم بواسطة البرد: أبيس ميليفيكا Apis mellifica محلول 9، تؤخذ 5 حبيبات كل 10 إلى 15 دقيقة، ثم تتم مباعدة فترات أخذ العلاج عند الشعور بالتحسن.

إذا كان الجلد جافًّا ومؤلمًا، أحمر اللون وساخنًا: بيلادونا Belladonna محلول 9، تؤخذ 5 حبيبات كل ساعة وتتم مباعدة فترات أخذ العلاج عندما يخف الألم.

The post علاج الحروق في المنزل بسهولة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا