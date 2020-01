روسيا.. تثبت كاميرا تجسس بغرفة ناشطة سياسية

عائلة الناشطة الروسية أعربوا عن غضبهم إزاء ما سموه خطوة دنيئة للغاية [سراج برس]

كشفت وسائل إعلام عن قيام السلطات الروسية بتثبيت كاميرا تجسس في غرفة نوم الناشطة الروسية، أنستازيا شيفتشينكو، المفروض عليها الإقامة الجبرية في منزلها، وتصوير كل شيء خلال الشهور الماضية.

وقالت شبكة “بي بي سي” إن المحققين عرضوا عليها اللقطات.

ووفقا للشبكة، تتضمن اللقطات صورا لها بملابسها الداخلية، سُجلت أثناء سعي المحققين للحصول على أدلة تدينها بنشاط سياسي يجرمه القانون.

وأعربت عائلة الناشطة الروسية، التي سُجلت محادثاتهم أيضا، عن غضبهم إزاء ما سموه “خطوة دنيئة للغاية” من جانب السلطات.

وشيفتشينكو، ذات الأربعين عاما، ممنوعة من التواصل مع العالم الخارجي من شقتها السكنية، في مدينة روستوف الجنوبية على نهر الدون.

وتقول ابنة الناشطة، فلادا، إن والدتها عرفت من المحققين في الخريف الماضي أنهم تنصتوا على شقة الأسرة، عندما قدموا لها نسخا من تلك التسجيلات مصحوبة بتعليقات مكتوبة.

ونقلت “بي بي سي” عن فلادا قولها: “بعد ذلك، وفي الشهر الماضي، عرض عليها المحققون صورا، وأدركت أنهم كانوا يصورونها أيضا”.

وأضافت: “من الصور، أدركنا أنهم ثبتوا الكاميرا على جهاز تكييف الهواء، مقابل سرير أمي”.

وتابعت بأن الكشف عن هذا التجسس “أمر مهين. نعم، بالنسبة للرجال الذين يحملون رتبا على أكتافهم”، في إشارة إلى قوات الأمن.

